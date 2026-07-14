Ciclista de 16 anos morre após bater na lateral de caminhão em Jales 

Motorista do caminhão relatou à polícia que trafegava pela Avenida Arapuã, quando ouviu um impacto na lateral direita do veículo. Com a queda, João Pedro da Silva Moreira dos Santos foi atropelado.

Um ciclista de 16 anos morreu após bater contra a lateral de um caminhão na noite da última sexta-feira (10.jul), em Jales/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão relatou à polícia que trafegava pela Avenida Arapuã quando ouviu um impacto na lateral direita do veículo. Com a queda, o ciclista foi atropelado.

Ao parar e descer do caminhão, acompanhado de dois ajudantes, encontrou João Pedro da Silva Moreira dos Santos caído embaixo do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.

Ainda conforme o registro policial, o motorista fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor.