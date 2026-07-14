Argentina vestirá azul contra Inglaterra na semifinal e revive memória da Copa de 1986

Cor remete ao histórico duelo no México, marcado pela “Mão de Deus” e pelo “Gol do Século”, de Maradona. Outra semifinal de 2026, França e Espanha também tiveram uniformes definidos.

A Argentina vestirá azul no confronto com a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A escolha da cor resgata uma lembrança histórica para a seleção argentina: o confronto das quartas de final do Mundial de 1986, no México, quando a equipe venceu os ingleses por 2 a 1 em uma das partidas mais marcantes da história das Copas.

A partida entre Argentina e Inglaterra, em 1986, teve Diego Maradona como grande personagem. O camisa 10 marcou os dois gols da Argentina: a “Mão de Deus” e o chamado “Gol do Século”, em uma vitória que levou a equipe até a semifinal daquela edição do torneio.

A ligação daquele uniforme com o que será usado na semifinal da Copa do Mundo 2026 é a cor azul. Apesar do modelo ser diferente, jornais argentinos relembraram que naquela época a equipe usava a combinação.

A definição faz parte da divulgação dos uniformes das semifinais pela Fifa. No duelo entre Inglaterra e Argentina, os ingleses atuarão com o tradicional uniforme branco, enquanto os argentinos entrarão em campo de azul.

Na outra semifinal da Copa do Mundo, França e Espanha também tiveram seus uniformes definidos. Os franceses usarão o uniforme principal de cor azul, enquanto os espanhóis entrarão em campo com a vestimenta branca com detalhes em bordô.

A primeira semifinal será disputa nesta terça-feira entre França e Espanha. A partida acontece às 16h (de Brasília), em Dallas. Inglaterra e Argentina se enfrentam na quarta-feira, no mesmo horário, em Atlanta. Os vencedores farão a grande final no domingo.