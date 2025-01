CAV abre venda de ingressos para duelo contra o Capivariano 

O jogo válido pela sexta rodada do Paulistão A2 ocorre neste sábado (1º), às 18h, na Arena Plínio Marin. Votuporanguense não contará com o zagueiro Amorim, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Clube Atlético Votuporanguense abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Capivariano, neste sábado (1º.fev), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025.

Após a vitória em Santo André/SP, por 3 a 1, com gols de Bala, Borech e Derick, no Estádio Bruno José Daniel, nesta quarta-feira (29), o Votuporanguense voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira, na Toca da Pantera, com maior intensidade aos atletas que não atuaram ou não foram relacionados para o último compromisso.

Para o confronto deste sábado, o treinador Rogério Corrêa, que encerrará a preparação na tarde desta sexta, não contará com o zagueiro Amorim, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por outro lado, o lateral-direito, Júlio Cezar, finalizou o processo de recuperação no Departamento Médico e deve estar à disposição.

Capivariano vem de empate fora de casa

Enquanto CAV vencia em Santo André, o Capivariano visitou o Rio Claro, no Estádio Augusto Schmidt, em Rio Claro/SP, e o duelo terminou em 0 a 0.

Com o resultado, o Capivariano somou nove pontos, está em quarto lugar e segue invicto no Paulistão A2 de 2025.

Ingressos

Os torcedores interessados em acompanhar o duelo entre CAV x Capivariano, neste sábado, na Arena Plínio Marin, podem adquirir seus ingressos com os mesmos valores do ano passado:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.