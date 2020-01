Janeiro da Comédia programação continua até quinta, 30/1

JBC terá mais seis espetáculos que farão sessões pela cidade; além de workshops.

O Janeiro Brasileiro da Comédia (JBC) continua nesta semana. Até o término desta 18.ª edição, nesta quinta-feira (30/1), tem muito riso garantido muitas apresentações.

Nesta terça (28/1), às 19h30 tem Ordinários (LaMínima Circo e Teatro – São Paulo/SP), no Teatro Municipal Nelson Castro. No mesmo horário, Queijo & Goiabada – Das canções que você não autorizou pra mim (Cia Cênica – São José do Rio Preto/SP), será apresentado na Praça dos Esportes e Cultura de Engenheiro Schmitt. Às 20h, no Teatro Municipal Paulo Moura haverá sessão de Spaghetti (Seres de Luz Teatro – Campinas/SP). Confira a programação para os próximos dias abaixo e também no portal da Prefeitura, no hotsite do JBC: www.riopreto.sp.gov.br/2020jbc.

Ingressos

A entrada para as sessões no Teatro Municipal Paulo Moura é um litro de leite longa vida (caixinha) por ingresso. A troca é feita na bilheteria no local, uma hora antes do início de cada espetáculo. Já as demais apresentações são gratuitas. Nos locais fechados onde o número de lugares é limitado, a retirada de ingressos é por ordem de chegada e a entrega acontece uma hora antes de cada apresentação.

Programação

O JBC chega à sua 18ª edição, com uma programação mais ampla, com 11 espetáculos, trazendo o melhor do teatro nacional de comédia e humor para Rio Preto. No ano passado, o JBC teve oito espetáculos. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Janeiro da Comédia acontece entre os dias 23 e 30 deste mês.

Sucesso no ano passado, a Mostra Descentralizada também acontece pela segunda vez, levando os espetáculos do Janeiro Brasileiro da Comédia para diversos locais da cidade.

Mostra Descentralizada

Na edição 2020, assim como no ano anterior, além da Mostra Oficial que acontecerá no Teatro Paulo Moura, a expansão do JBC percorre outros sete locais da cidade com a Mostra Descentralizada. São eles: CEU das Artes Aristides dos Santos; Complexo Swift (mezanino); Teatro Municipal Nelson Castro; Centro Social Estoril; Jardim Suspenso do Terminal Urbano; Eco Santo Antônio e Praça dos Esportes e Cultura de Engenheiro Schmitt.

Histórico JBC

O Janeiro Brasileiro da Comédia foi criado em 2003 para comemorar os 30 anos do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto e, em 2020, completa 18 anos de história. O JBC é um projeto composto por mostra de espetáculos nacionais do gênero comédia; atividades formativas; debates, envolvendo artistas participantes e convidados, dentre outras ações.

A curadoria do JBC é de Jorge Vermelho, assessor da Secretaria de Cultura e a comissão de seleção dos espetáculos foi composta por Alexandre Mate, Cida Almeida e Ésio Magalhães, profissionais na área.

Formativas

As ações formativas do JBC 2019 serão compostas por debates ao fim de cada apresentação no Teatro Paulo Moura e workshops que acontecem no mezanino e chaminé do Complexo Swift . Os workshops serão: O ator autoral e seu corpo (Os Ciclomáticos – Rio de Janeiro/RJ); Improvisação para atores e não atores (Antropofocus – Curitiba/PR); Acrobacias de solo (Rosa dos Ventos – Presidente Prudente/SP); Poéticas do malabarismo (Regazzoni e Tressi – São Paulo/SP); Palhaçaria e comicidade física (LaMínima – São Paulo/SP); Diálogos cênicos entre o clássico, o popular e o contemporâneo (Cia Cênica – São José do Rio Preto/SP) e Clown: como se fosse a última vez (Seres de Luz Teatro – Campinas/SP).

Debates

Os debates são realizados após as apresentações na Mostra Oficial (Teatro Municipal Paulo Moura) e são espaços de reflexão acerca da fruição da obra apresentada, oferecendo elementos para a análise crítica e entendimento do processo de construção do espetáculo. A mediação dos debates será de Alexandre Mate. As inscrições para as formativas já estão abertas e devem ser feitas no Complexo Swift (Núcleo de Artes), localizado na Av. Duque de Caxias, 3900 – Jardim dos Seixas ou no portal da Prefeitura, na página do JBC: www.riopreto.sp.gov.br/2020jbc. O telefone para mais informações 3202-2313. Confira a programação completa do JBC no portal da Prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br/2020jbc

PROGRAMAÇÃO JANEIRO BRASILEIRO DA COMÉDIA 2020:

28/01, terça, 19h30 – Praça dos Esportes e Cultura – Engº Schmitt (Mostra Descentralizada)

Spaghetti – (Seres de Luz Teatro – Campinas/SP)

28/01, terça, 20h – Teatro Municipal Paulo Moura

29/01, quarta, 19h30 – ECO Santo Antônio (Mostra Descentralizada)

Ordinários – (LaMínima Circo e Teatro – São Paulo/SP)

28/01, terça, 19h30 – Teatro Municipal Nelson Castro (Mostra Descentralizada)

29/01, quarta, 20h – Teatro Municipal Paulo Moura

O Circo Bélico (Trupe da Lona Preta -São Paulo/SP)

Encerramento: 30/01, quinta, 20h – Teatro Municipal Paulo Moura

AÇÕES FORMATIVAS

WORKSHOPS

Palhaçaria e Comicidade Física

28/01, Terça, Das 9h às 12h – Complexo Swift – Sala Chaminé

Diálogos Cênicos entre o Clássico, o Popular e o Contemporâneo.

28/01, Terça, Das 9h às 12h – Complexo Swift – Mezanino

Clown – Como Se Fosse a Última Vez

29/01, Quarta, Das 9h às 12h – Complexo Swift – Sala Chaminé

INGRESSOS:

Mostra Oficial –Teatro Municipal Paulo Moura e Mezanino do Complexo Swift – o ingresso deve ser trocado por 1 litro de leite (embalagem tetra pack)

Mostra Descentralizada – ingressos gratuitos.

Retirada de Ingressos – Os ingressos serão distribuídos ou trocados pela caixa de leite, com uma hora de antecedência ao espetáculo, nos locais de apresentação.