Defesa Civil de Votuporanga participa de capacitação do programa SP Sempre Alerta 

Ação promovida pelo Governo de São Paulo, em Bebedouro, reforça estratégias de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

A equipe da Defesa Civil de Votuporanga, por meio da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil, participou nesta terça-feira (14.out) de uma capacitação do programa SP Sempre Alerta, realizada em Bebedouro/SP. A atividade reuniu representantes das Regiões de São José do Rio Preto (I-8) e Barretos (I-13).

O treinamento integra as edições de verão 2025/2026, desenvolvidas pelo Governo do Estado de São Paulo entre os meses de outubro e novembro, com o objetivo de fortalecer a atuação dos municípios diante de eventos climáticos extremos.

Durante o encontro, foram abordadas estratégias de prevenção, monitoramento e resposta rápida a desastres como chuvas intensas, vendavais e incêndios florestais, além de ações de conscientização sobre os riscos associados às mudanças climáticas.

O coordenador da Defesa Civil de Votuporanga, Jonatas Trevisan, destacou a importância da atualização constante das equipes municipais: “Capacitações como essa são fundamentais para aprimorar nossos protocolos de resposta e garantir que a cidade esteja preparada para agir com agilidade e segurança em situações de emergência. A prevenção é sempre o melhor caminho”, ressaltou.

O programa SP Sempre Alerta tem se destacado pela adoção de medidas eficazes na gestão de crises e pela criação de um sistema de classificação por cores, que facilita a compreensão da população quanto à gravidade das situações meteorológicas.