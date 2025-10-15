Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação sobre prevenção e cuidados no Outubro Rosa

Palestra com a ginecologista Cristina Matarucco reforçou a importância dos exames preventivos e da atuação dos profissionais na conscientização das mulheres.

A Secretaria Municipal da Saúde promoveu, nesta terça-feira (14.out), uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde em alusão à campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

O encontro reuniu cerca de 110 agentes, que atuam nas unidades de saúde do município, e foi realizado no auditório da Cidade Universitária da Unifev. A atividade contou com palestra ministrada pela ginecologista Dra. Cristina Matarucco, que abordou a importância da realização dos exames preventivos de Papanicolau e mamografia.

Durante a capacitação, também foi reforçada a programação especial do Outubro Rosa, com a abertura das Unidades de Saúde no próximo sábado (18/10), das 8h às 16h, para solicitação e realização de exames preventivos, além da atualização de vacinas.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância da formação continuada dos profissionais e o impacto do trabalho dos agentes na vida das mulheres. “Cada orientação, cada visita e cada conversa pode ser decisiva para salvar uma vida. Nossos agentes são a ponte entre a população e os serviços de saúde, e é fundamental que estejam sempre preparados e atualizados. Prevenir é um gesto de amor e de cuidado coletivo”, afirmou.

A capacitação faz parte das ações educativas promovidas pela Secretaria da Saúde durante o Outubro Rosa, reforçando o compromisso do Município com a informação, o acolhimento e a prevenção.