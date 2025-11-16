Defesa Civil alerta para chegada de frente fria com chuvas fortes para a região

Conforme a Defesa Civil, a passagem da frente fria criará condições favoráveis para chuva com raios e rajadas de vento que podem superar 70 quilômetros por hora, além da possibilidade de granizo isolado.

A Defesa Civil emitiu um alerta para a chegada de frente fria com risco de chuva forte e granizo entre este domingo (16) e terça-feira (18) na região.

O alerta para o risco de tempestades severas, com alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores, permanece.

Conforme o órgão, a passagem da frente fria criará condições favoráveis para chuva com raios e rajadas de vento que podem superar 70 quilômetros por hora, além da possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do interior paulista.

Neste domingo, as temperaturas tendem a cair, com possibilidade de pancadas de chuva. Na segunda-feira (17), com o avanço da frente fria, a chuva pode ocorrer com forte intensidade. Já na terça, as condições continuam favoráveis para chuva e formação de nuvens carregadas.

A coordenadoria reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas preventivas para reduzir os impactos das condições adversas.