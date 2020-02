Daniel David renuncia a liderança do governo na Câmara

Desde o começo deste mês, o vereador Daniel David não é mais o líder do governo na Câmara Municipal de Votuporanga. Ele protocolou no gabinete civil da Prefeitura um ofício entregando o cargo de líder do prefeito João Dado no Legislativo votuporanguense.

Daniel David – eleito vereador pelo PV (Partido Verde), ocupou a cadeira de líder do prefeito Dado desde o início de 2018, quando o vereador Hery Kattwinkel deixou o posto.

O vereador Daniel alegou motivos particulares para renunciar o cargo de líder do governo – posto que está aberto desde a sua saída. A nomeação de um novo líder de governo compete ao chefe do Executivo municipal.

“Agradeço o tempo em que estive como líder do governo na Câmara, a confiança em mim depositada, mas deixei o posto em razão de outras tarefas pessoais e profissionais”, alegou Daniel.