DISE prende 4 traficantes em Valentim Gentil

A DISE de Votuporanga fez nesta terça-feira, dia 11, a limpa no tráfico em Valentim Gentil com a prisão de quatro acusados de envolvimento com o crime naquela cidade. Foram duas ações e na primeira um jovem de 20 anos, e dois adolescentes – de 15 anos e uma de 16 anos – foram detidos. Eles já vinham sendo investigados pela venda de drogas.

A investigação descobriu de que o trio havia realizado o preparo e a embalagem da droga na noite de ontem e que referida droga permanecia escondida na casa da adolescente.

Os policiais da DISE abordaram “Baiano” e um adolescente e seguiram para a residência da adolescente. Em buscas pelo local encontraram 17 pedras de crack embaladas e prontas para a venda. Foram apreendidos ainda três aparelhos de telefones celulares.

Os envolvidos foram encaminhados para a sede da DISE em Votuporanga/SP onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e posteriormente, encaminhados para unidades prisionais da região.

OUTRO CASO

Também nesta terça, a equipe da DISE tentou pegar dois irmãos por tráfico de drogas em Valentim Gentil.

Um jovem de 22 anos e o irmão, de 19 anos, eram alvo de investigações da Delegacia Especializada havia tempo pelo envolvimento na venda de maconha naquela cidade.

Os agentes da DISE descobriram que na residência dos irmãos, no Bairro Chácara 3A, havia uma grande quantidade de drogas.

Rapidamente, os policiais se deslocaram até o local, onde em buscas encontraram uma mochila contendo mais de 2 kg de maconha divididos em 483 porções da droga além de um tijolo da mesma droga que depois de fracionado renderia em torno de 87 porções para a venda aos usuários.

Um dos irmãos foi preso no local. Os policiais diligenciaram pela cidade à procura do outro, porém, não o localizaram.

Os presos maiores foram autuados em flagrante por tráfico e associação. Os menores foram apreendidos e respondem pela infração junto à Vara da Infância e Juventude do Fórum de Votuporanga.