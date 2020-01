Dado assina O.S. para obra do novo Paço Municipal

Localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, o Paço Municipal terá 7.480,35 m² de área construída

Obra se encontra neste estágio

O Prefeito João Dado assinou a ordem de serviço para início da obra do novo Paço Municipal na manhã desta sexta-feira (24/1). Estiveram presentes os secretários municipais, vereadores, autoridades locais e imprensa.

Localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, o terreno mede 4.899,69 m² e terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares). O local irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar, em um único espaço, quase todas as Secretarias Municipais.

Segundo o Prefeito João Dado, “os benefícios são muitos após ficarmos anos sem termos o Paço Municipal especificamente construído pra essa destinação. O que tivemos foi construído em 1948 pelo meu avô, João Gonçalves Leite, e foi demolido. Agora, iniciado no Governo Junior Marão e Waldecy Bortolotti, o Paço Municipal vai ser concluído no nosso Governo, com uma estrutura que vai permitir a economia de mais de R$ 5 milhões em aluguéis de imóveis que estão espalhados pela cidade toda e que vão deixar de ser alugados. Essa obra é importante para Votuporanga e para os cidadãos”.

De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, o projeto arquitetônico e layout do novo espaço foram reformulados conforme as normas de acessibilidade, bem como o projeto de combate a incêndio foi elaborado segundo as normas de segurança contra incêndio. A Prefeitura terá alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação (LTA).

“É importante destacar que estamos reiniciando essa obra. Vamos entregar o Centro Administrativo que vai atender toda a cidade, ou seja, essa obra é da população, no Município de Votuporanga. É importante destacar também que a empresa responsável pela obra é de Votuporanga, dessa forma, os empregos e recursos continuarão aqui. Além disso, teremos uma funcionalidade maior e economia aos cofres públicos, com aluguéis e por conta de o prédio ter geração de energia fotovoltaica, com capacidade de reduzir em cerca de 50% os gastos com o consumo”.

O Secretário Municipal de Obras, Mauro Del Álamo, reforçou os benefícios da nova sede administrativa. “Nossos profissionais estão empenhados e embasados em pareceres técnicos para a realização da obra. Será um edifício moderno que melhorará a prestação dos serviços públicos e ajudar na economia. É uma obra muito importante e Votuporanga precisa e merece”.

Estiveram presentes os vereadores Dr. Ali, Vilmar da Farmácia e Wartão. De acordo com Dr. Ali, é uma obra importante para o Município. “Essa obra vai marcar Votuporanga. Temos que pensar na cidade como um todo e estou feliz em fazer parte desse Governo e ajudar. Parabéns, Prefeito”.

O Capitão da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete, afirmou que é “uma obra muito importante para a cidade, que cresce diariamente a passos largos”.

O empresário responsável pela obra, Gustavo Garcia Carvalho da Silva, disse que é uma das obras mais importantes para a empresa. “Vamos cumprir a obra e deixá-la bem feita. Quero reforçar nosso comprometimento com Votuporanga”.

O Prefeito João Dado reforçou que a conclusão da obra foi possível devido os sete vereadores (Ali Wanssa, Antônio Carlos Francisco, Daniel David, Gilmar Aurélio, Silvio Carvalho, Vilmar Ferreira da Silva e Walter dos Santos) votarem favoráveis ao projeto de lei que autoriza a Prefeitura a abrir o crédito adicional especial no valor de R$ 20 milhões. Deste total, R$ 2 milhões são para o financiamento de despesas de capital de galerias de águas pluviais. Outros R$ 5 milhões serão investidos na transposição do Córrego do Curtume e outras obras de saneamento básico. Mais R$ 5 milhões serão destinados à infraestrutura urbana em distrito ou áreas do Município. Para o financiamento de despesas de capital de construção do Paço Municipal são mais R$ 10 milhões.