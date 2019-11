Crianças do “Irmão Mariano Dias” coletaram 40 mil tampinhas para o Hospital do Amor

Somadas deu no total de 40 mil tampinhas de plástico que foram coletadas pelas crianças assistidas pela Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, sito à Rua Miguel Andreo, 2316, Jardim das Palmeiras, em Votuporanga, durante o mês de outubro 2019.

As seis crianças que mais coletaram receberam prêmios exclusivos, mas todas elas, como incentivo pelos esforços empreendido foram levadas a uma sorveteria da cidade para um tarde de sorvete e refrigerante. A proposta da campanha foi desenvolver na criança o espírito cívico e solidário, onde além da preservação do meio ambiente ainda foram o

Informadas sobre a importância da fraternidade, com isso criando condições para a formação de uma sociedade mais madura e responsável.

As 40 mil tampinhas foram entregues à Rádio Clube que posteriormente as encaminharão para o Hospital do Amor, quando então se transformarão em cadeiras de rodas para atender aos doentes daquele importante Hospital.

A Instituição que foi fundada a trinta e quatro anos, atende diariamente, 118 crianças e adolescentes, de segunda a sexta feira, sendo que quarenta delas, da faixa etária de sete e treze anos, participaram da campanha “Tampinhas Solidárias”, em favor do Hospital do Amor, para a aquisição de cadeiras de rodas.