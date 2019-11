Mulher de Valentim Gentil ganha R$500 mil no Saúde Cap

Uma moradora de Valentim Gentil foi contemplada com 500 mil reais no último domingo (11). Maria Conceição Paixão Almeida comprou uma cartela do Saúde CAP na Bicicletaria Mentiroso, em Valentim Gentil, e faturou o principal prêmio desta edição, que teve osorteio realizado neste domingo e transmitido ao vivo pela Record.

Nesta edição, foram sorteados quatro prêmios, sendo no primeiro sorteio o valor de R$ 5 mil, no segundo R$ 10 mil, no terceiro foram R$ 15 mil e no quarto sorteio foram R$ 500 mil.

Além dos prêmios, também foram sorteados o Giro da Sorte, que contemplou 30 ganhadores no valor de R$ 5 mil.