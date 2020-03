CPVA Intensifica adoção permanente de cães

O Centro de Proteção de Vida Animal (CPVA), do Fundo Social de Solidariedade está intensificando as adoções de cães da “Feirinha de Adoção Permanente” no site da Prefeitura de Votuporanga. No site, é possível encontrar fotos e dados dos animais que estão no CPVA à espera de adoção responsável.

Os animais atualmente permanecem no abrigo Recanto dos Focinhos onde estão apenas por passagem e são acompanhados por Médico veterinário e passam por uma reabilitação para em seguida serem adotados.

O abrigo já recebeu 92 animais desde a sua inauguração em dezembro de 2019, e neste momento o Recanto conta com cerca de 50 cachorros que estão para adoção. O espaço, inclusive, possui dois cães adultos (macho), castrado, de porte grande, na cor preto e branco e outro tigrado, ótimos como cães de guarda.

Para mais informações acesse a “Feirinha de Adoção Permanente”: http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/noticia/?x=fundosocialdesolidariedade&n=2020227114958-feirinha-de-adocao