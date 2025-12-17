Últimos dias para aproveitar descontos de até 90% na Campanha de Negociação da Neoenergia Elektro

Prazo termina em 31 de dezembro; clientes podem quitar débitos com condições especiais e iniciar 2026 sem pendências.

A Neoenergia Elektro alerta: faltam poucos dias para encerrar a Campanha de Negociação 2025, que oferece descontos exclusivos para clientes com contas de energia em atraso. O prazo final é 31 de dezembro, e a expectativa é de aumento na procura à medida que se aproxima o fim do ano.

A iniciativa foi criada para que os consumidores aproveitem o 13º salário e entrem em 2026 com as contas organizadas. Os descontos podem chegar a até 90%, dependendo do perfil da dívida, e incluem redução de juros, multas e, em alguns casos, parte do valor principal.

Facilidades para negociar