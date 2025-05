Parque das Artes movimenta o público com agenda cultural neste domingo

Atrações serão domingo (18), a partir das 15h, com feira de artesanato, cinema, gastronomia, atrações musicais e muito mais.

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou mais uma edição do Parque das Artes. Na ocasião, o cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks com variadas opções, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música, uma ótima oportunidade para reunir a família e amigos no Parque da Cultura.

No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma culinária diversificada, através de comidas artesanais e feira de artesanato. Na Sala de Leituras que fica na Biblioteca (piso 2), haverá o Clube de leituras – Leitores da Kasa, às 16h30, com limite de 15 participantes, destinado ao público a partir de 14 anos. Já no espaço externo, destinado aos trailers de comidas e bebidas, haverá shows musicais para todos os gostos, com Festival de Música na Cidade (Pnab), projeto de incentivo pela Lei Aldir Blanc.

Cinema Cultural

No domingo, às 15h30, será a exibição do filme “Passo de tartaruga”, com sessão azul, adaptada para público autista; às 16h, o filme “Turma do Folclore”, também com sessão azul; às 17h, o filme “HAENYEO – A força do mar”; e, às 18h45, “Um homem com uma câmera”, todos com classificação livre.

23ª Semana Nacional de Museus (SNM)

No domingo, também serão realizadas atividades comemorativas da 23ª Semana Nacional de Museus (SNM), com a participação da exposição recebida com parceria do MIS SP. É uma atividade que se trata da exposição imersiva e interativa “O Cinema de Billy Wilder”, com tecnologia 360°, que segue até o dia 25 de maio no 3º piso do Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura. A exposição faz parte do projeto itinerante MIS Experience 360°. Utilizando tecnologia de realidade virtual, a mostra homenageia um dos maiores diretores da história do cinema e oferece um passeio audiovisual por clássicos.

A visitação à exposição está aberta de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Por meio de óculos de realidade virtual, os visitantes vivenciam a experiência como se estivessem dentro do próprio MIS, em São Paulo, conhecendo curiosidades e bastidores de forma inovadora e sensorial.