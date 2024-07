Corpo de mulher desaparecida há quase dois meses é encontrado enterrado em barracão abandonado 

Corpo foi encontrado neste domingo (28) e a vítima estava desaparecida desde o dia 9 de junho em Catiguá/SP. Irmãs informaram que acreditam que o ex-marido da vítima tenha envolvimento com o caso.

O corpo de uma mulher de 33 anos, que estava desaparecida há quase dois meses, foi encontrado enterrado em um barracão abandonado em Catiguá/SP. O corpo foi encontrado neste domingo (28.jul) e a vítima estava desaparecida desde o dia 9 de junho.

Segundo o boletim de ocorrência, Suelem Cristina Viveiros saiu de casa por volta das 18h no dia 9, usando um vestido vermelho, mas não retornou para casa. O carro usado pela mulher quando saiu de casa foi encontrado abandonado no dia seguinte, sem as chaves.

A família comunicou a polícia do desaparecimento no dia 12 de junho. Questionada sobre a suspeita para o crime, as irmãs informaram à reportagem que acreditam que o ex-marido de Suelem tenha envolvimento com o caso. Ele foi preso na semana passada por tráfico de drogas.

A irmã de Suelem afirmou ainda que ela foi viciada em drogas há 10 anos, mas que havia tido uma recaída recentemente. Mesmo assim ela nunca havia desaparecido de casa.

Suelem tinha medida protetiva contra o ex, que invadia a casa dela e a agredia, segundo a família. A mulher deixa um filho de seis meses.