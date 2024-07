Palmeiras perde em casa e vê liderança do Brasileiro mais longe 

Leão aproveita chances para matar jogo no segundo tempo; Verdão vai mal com time reserva e preocupa para Copas.

O Vitória surpreendeu o Palmeiras no Allianz Parque, venceu por 2 a 0 na noite do último sábado e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro – pelo menos até os jogos dos rivais diretos. Com gols de Osvaldo e Matheuzinho, o Leão aproveitou bem as chances que teve e ganha fôlego na luta contra o Z-4. O Verdão, por sua vez, levou time inteiro reserva a campo, foi mal novamente e caiu no Allianz, onde não perdia desde outubro de 2023 – agora são três derrotas nos últimos quatro jogos do Brasileiro. Preocupação para Abel Ferreira às vésperas dos mata-matas em Copa do Brasil e Conmebol Libertadores.

O resultado leva o Vitória aos 18 pontos, em 16º lugar e fora do Z-4 – mas podendo voltar a ele a depender dos resultados de Cuiabá e Grêmio. Já o Palmeiras permanece com 36, enquanto Flamengo e Botafogo tem 40, respectivamente, líder e vice-líder do Brasileirão.

Próximo compromisso

O Palmeiras visita o Flamengo na próxima quarta-feira, às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.