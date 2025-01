CAV amarga segunda derrota e vira lanterna do Paulistão A2 

Votuporanguense foi superado pelo Oeste por 2 a 0 na Arena Plínio Marin, nesta quarta-feira (22), saindo sob vaias de parte da torcida, e agora, abre sequência de dois jogos fora de seus domínios.

O Clube Atlético Votuporanguense não conseguiu segurar o ímpeto do Oeste na noite desta quarta-feira (22.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, e diante de 1.565 pagantes, foi dominado e derrotado por 2 a 0, amargando a lanterna da Série A2 do Paulistão 2025.

O duelo válido pela terceira rodada do estadual, sendo a segunda partida disputada na Toca da Pantera, começou equilibrado, porém, os visitantes demonstraram superioridade e passaram a dominar a partida. Henry e Flávio Henrique marcaram os gols do Oeste na etapa complementar.

Com a bola rolando

O duelo começou equilibrado, com os visitantes ‘medindo a febre’ do Votuporanguense, que ainda não mostrou nesta temporada nem sombra de um elenco com apresentações letais do campeão do Paulistão A3 de 2024. No entanto, a partir dos 20 minutos, o Oeste colocou as mangas de fora e começou e dominar o jogo, com oportunidades claras de balançar as redes.

O Votuporanguense seguiu buscando os contra-ataques para furar a boa defesa adversária, contudo, nas oportunidades em que chegou da meta defendida pelo goleiro Klever, faltou pontaria calibrada. Aos 43, o CAV teve uma boa chance com Orlando Júnior de cabeça, mas a bola foi para fora.

A etapa complementar iniciou em ritmo menos intenso. O Votuporanguense continuou buscando espaços para finalizar e seguiu sofrendo, principalmente, com erros de passe, enquanto o Oeste manteve a marcação curta e com bastante precisão.

Aos 22 minutos, Henry, que entrou no segundo tempo, abriu o placar para o Rubrão. Ele recebeu o cruzamento pela esquerda e só precisou mandar para o fundo das redes do goleiro Jean.

Dez minutos depois, em um contra-ataque, Flávio Henrique recebeu na intermediária, saiu da marcação, invadiu a área e bateu firme, sem chances de defesa, para fazer o segundo do Oeste.

O Votuporanguense seguiu buscando se encontrar dentro de campo, apresentando melhora com algumas alterações processadas pelo técnico Rogério Corrêa, no entanto, não foi o bastante para furar a meta adversária.

Com o placar construído, o Oeste precisou somente administrar a vitória para voltar para Barueri com os três pontos na bagagem.

Nas arquibancadas da Arena Plínio Marin, parte da torcida nem esperou o apito final do árbitro Gustavo Holanda Souza para demonstrar sua insatisfação com a apresentação alvinegra, deixando o estádio. Outra parte esperou o final do jogo para vaiar o elenco que segue sem marcar gols e vencer no Paulistão A2.

Próximos compromissos

O CAV com apenas um ponto conquistado e amargando a lanterna da competição, vive uma semana cheia de compromissos e a tendência e do ritmo se tornar alucinante. Isso porque vem de empate com o São Bento, em Sorocaba, no último sábado, e agora de derrota para o Oeste sob seus domínios nesta quarta-feira. A correria e o pouco tempo para ajustar o elenco pressiona o treinador Rogério Corrêa que precisa acertar a máquina de guerra alvinegra para o duelo deste sábado (25), às 15h, contra o Taubaté, no Estádio Joaquinzão.

Depois, pela quinta rodada, o Votuporanguense desembarca em Santo André, onde enfrenta os donos da casa na quarta-feira (29), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel.

A Pantera só volta a atuar na Arena Plínio Marin, no sábado (1º.fev), às 18h, quando recebe o Capivariano.

