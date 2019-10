Corinthians perde trio de defesa para duelo contra o Cruzeiro

No sábado, em Itaquera, o Timão não terá o goleiro Cássio e o zagueiro Gil, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O também zagueiro Manoel está fora por questões contratuais.

O Corinthians não terá três de seus titulares contra o Cruzeiro, sábado, em Itaquera, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta, o zagueiro Gil e o goleiro Cássio receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O também zagueiro Manoel, emprestado pela Raposa ao Timão, não pode entrar em campo por questões contratuais.

Com as baixas, a tendência é de que o técnico Fábio Carille inicie o duelo contra os mineiros com Walter na vaga de Cássio, Bruno Méndez no lugar que costuma ser ocupado por Manoel, enquanto Gil deve ser substituído por Marllon. O jovem João Victor, de apenas 21 anos, e o volante Ralf também são opções na zaga.

Depois de empatar, em 2 a 2, com o Goiás na noite da última quarta, o Corinthians se manteve na quarta colocação do torneio nacional, agora com 44 pontos. No sábado, às 19h, o Timão recebe o Cruzeiro em sua arena tentando ampliar a vantagem para seus concorrentes diretos por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.