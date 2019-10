Shirley Trento lança o CD ‘Purifica-me’ neste sábado

MUSICA GOSPEL –

Shirley Trento conta que esse é o segundo CD que gravou e que o primeiro foi gravado em Brasília. “Numa viagem que fiz entre São Jose do Rio Preto a Brasília o Senhor me deu as composições do meu primeiro trabalho, intitulado ‘Ressuscitando Sonhos’. Eu finalizei o trabalho depois de certo tempo e consegui, graças a Deus, terminar o trabalho e fiz o lançamento lá em Brasília. Agora neste segundo trabalho, que começou a ser gerado em Brasília e terminou aqui em Votuporanga porque eu havia voltado a minha terra natal há 2 anos e meio. Eu tinha um sonho de voltar a Votuporanga, local onde mantenho meus familiares e lançar esse meu segundo CD aqui. Este novo trabalho, intitulado, ‘Purifica-me’ foi gerado num momento muito difícil da minha vida, inclusive tem uma faixa nele, a de numero 9, que conta testemunho de como foi criado este segundo CD. Não vou contar nesta entrevista, mas vocês poderão ouvi-lo”, explica.

“Este meu trabalho foi gerado por Deus, todas as musicas foram inspiradas pelo Espírito Santo, composições próprias que quero compartilhar essa obra que o Senhor me deu com todos vocês no dia 19 de outubro (sábado) às 19h30 na Shekinah, que fica na Rua Itacolomi, próximo a Praça São Bento. Vai ser uma honra poder receber meus amigos, meus familiares e aqueles que me acompanham pelas redes sociais que moram em Votuporanga e região. Estou muito feliz de poder estar em Votuporanga novamente, inclusive tem uma musica, a numero 5, que se chama Mulher Especial, onde eu homenageio a minha mãe, que completa neste mês 79 anos. Estou muito feliz de compartilhar essa minha alegria com todos vocês, obrigado!”, finaliza e convida, “Estarei esperando você para no dia 19 louvar e adorar a Deus, amém.”