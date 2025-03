Corinthians está perto de renovar o contrato de Matheus Bidu 

Lateral-esquerdo, que foi titular na reta final do Brasileirão de 2024, vai assinar acordo de três anos.

O Corinthians está perto de renovar o contrato do lateral-esquerdo Matheus Bidu. O jogador, titular na reta final da temporada 2024, vai assinar um novo compromisso de três anos. Os termos principais do acordo foram acertados. Apenas pequenos detalhes e a assinatura separam Bidu e Corinthians do anúncio.

O camisa 21 possuía acordo com o Timão até o fim de 2025 e poderia assinar pré-contrato com outro clube no meio do ano.

Nesta temporada, Bidu perdeu espaço na equipe titular de Ramón Díaz, especialmente após a chegada do argentino Fabrizio Angileri.

Aos 25 anos, Bidu está no Corinthians desde 2023 e soma 84 jogos com o uniforme alvinegro. Neste período, o ala anotou cinco gols, dois deles na atual temporada.

*Com informações do ge