Relíquias de beato Carlo Acutis são recebidas por paróquia Menino Jesus de Praga

Chamado como o “santo de calça jeans”, beato inglês morreu em Monza e teve seu primeiro milagre registrado no Brasil.

A Paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto recebe na próxima semana a visita das relíquias de primeiro grau do beato Carlo Acutis. A visita inédita acontece nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Além da exposição aberta aos fiéis, haverá uma programação especial com missa e veneração das relíquias.

De acordo com a igreja católica, relíquias de primeiro grau são fragmentos do corpo de beatos e santos, podendo ser cabelos, unhas, ossos etc.

Nascido em 3 de maio de 1991, em Londres, mudou-se com seus pais para a Itália com meses de vida. O jovem faleceu em 12 de outubro de 2006, em decorrência de uma leucemia, e foi sepultado em Assis, na Itália, pelo grande amor que tinha por São Francisco. Carlo foi declarado beato em outubro de 2018, já em 2019 seu corpo foi encontrado incorrupto, ou seja, não se decompôs após a morte.

Conhecido como “santo de calça jeans” ou “santo dos jovens” por levar uma vida de jovem “comum”, Carlo Acutis sempre demonstrou interesse pelos assuntos da igreja e principalmente na eucaristia, o jovem frequentava a missa com seus pais diariamente. Carlo também tinha curiosidade nos milagres do mundo e, por isso, pedia a seus pais para o levarem em lugares onde aconteceram esses milagres.

Devido sua habilidade com programação, Carlo programou um site no qual listou os milagres eucarísticos do mundo, por isso pode ser conhecido como Santo Millennial.

O Brasil é o país com mais devotos ao beato, já que o primeiro milagre de Carlo Acutis foi registrado na cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, em 2013, em um garoto com pâncreas anular, com problemas intestinais e mal-estar por conta dessa condição. O milagre aconteceu após o garoto sul-mato-grossense tocar nas relíquias do jovem beato e pedir para cessar o mal-estar. Após isso, o garoto teve a confirmação que seu pâncreas estava “normal” e sua saúde foi reestabelecida por completo. O milagre foi reconhecido pelo Vaticano.

Programação

As relíquias chegam no próximo dia 20 (terça-feira). A programação segue com o acolhimento das relíquias na Paróquia Menino Jesus de Praga, às 16h. Às 19h padre Fábio, escritor do livro “Foi Carlos!” que conta a história do beato, preside a santa missa com a veneração das relíquias pelos fiéis.

Já no dia 21, Pe. Fábio visita o Hospital HCM e Centro de Reabilitação Lucy Montoro, e preside a Santa Missa na Basílica Menor Nossa Senhora da Conceição Aparecida às 12h e às 19h na paróquia Menino Jesus de Praga.

No dia 22, às 19h, Padre Fábio preside a Santa Missa na paróquia Menino Jesus de Praga no encerramento da visita das relíquias. As relíquias ficarão expostas na paróquia durante os três dias da visita.