Corinthians encaminha renovação de contrato de Breno Bidon para valorizar meia e ter mais proteção 

Timão vai dar aumento salarial, elevar multa e prorrogar vínculo com jovem de 19 anos.

Breno Bidon ainda tem mais quatro anos de contrato com o Corinthians, mas já encaminhou acordo para assinar um novo vínculo com o clube. Com a negociação, a diretoria alvinegra busca valorizar o jovem meio-campista de 19 anos e se proteger contra o assédio de outras equipes.

Em março de 2024, após a conquista da Copinha, o jogador de 19 anos firmou contrato com duração de cinco temporadas. Ficou estabelecido que a multa rescisória para clubes do exterior seria de 100 milhões de euros (R$ 642 milhões na cotação atual) e R$ 120 milhões para o mercado nacional.

O Corinthians entende que os valores das indenizações podem ser maiores, principalmente a multa para times do Brasil, que é calculada proporcionalmente ao salário.

Além disso, a diretoria alvinegra e o estafe do jogador entendem que ele mudou de patamar no elenco alvinegro desde que assinou o contrato no ano passado. Se antes Breno Bidon era uma aposta recém promovida da base ao elenco principal, hoje ele já é titular do time. Assim, merece receber mais.

O novo contrato deve ter duração de cinco anos, tempo máximo permitido por lei.

O cenário é parecido com o vivido recentemente por Rodrigo Garro. Mesmo tendo contrato longo, o argentino prorrogou o vínculo com o Corinthians por mais um ano, com aumento salarial.

A diretoria do clube vê Breno Bidon como um dos atletas com maior potencial de venda em 2025. Para fechar o ano com as contas no azul, o clube estima arrecadar pelo menos R$ 181 milhões com transferências nessa temporada.

O jovem encerrou 2024 entre os atletas que mais defenderam o Corinthians, com 45 partidas disputadas.

Neste início de ano, Bidon desfalcará a equipe para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

*Com informações do ge

