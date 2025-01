Polícia aborda motorista sem CNH e descobre que ele é suspeito de estuprar criança 

Homem foi preso na quinta-feira (2), em Mirassol/SP. Crime ocorreu na Bahia, a mais de mil quilômetros de distância.

Um homem de 54 anos foi preso, nesta quinta-feira (2.jan), em Mirassol/SP, suspeito de estuprar a sobrinha da namorada, uma criança de 4 anos à época. O crime ocorreu em uma fazenda, no interior do Estada da Bahia, a mais de mil quilômetros de distância.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão contra o homem foi expedido em 24 de fevereiro de 2023. Ele foi localizado no bairro Recanto do Beija-Flor, em Mirassol, enquanto dirigia um veículo VW/Gol, sem a carteira nacional de habilitação (CNH). Ao ser abordado, ele se identificou com outro nome.

No entanto, a polícia encontrou o documento de identidade que confirmou o verdadeiro nome dele. Ele foi levado para a delegacia e preso por estupro de vulnerável.

