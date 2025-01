Coral Visão do Coração se apresenta no Rio Preto Shopping

Instituto dos Cegos incentiva a autonomia dos alunos através da música. Evento ocorre na próxima sexta-feira (14), com a primeira sessão às 14h e outra no começo da noite, às 19h30.

No dia 14 de fevereiro, o coral Visão do Coração, formado por alunos do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores (IRCT) realiza duas apresentações no estacionamento do Rio Preto Shopping Center. Com a primeira sessão às 14h e outra no começo da noite, às 19h30. No repertório, clássicos do MPB como “Valeu Amigo”, “Esperando na janela”, “Tocando em frente” e outras músicas marcantes do cancioneiro popular.

O Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos reabilita deficientes visuais de Rio Preto e mais 102 cidades da região. São mais de 300 alunos atendidos em atividades como terapia, judô, academia, estimulação visual para baixa visão,

O projeto coram acontece desde 2023 e conta com suas primeiras apresentações esse ano, já que foi idealizado através do Projeto de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, realizado para apoiar e patrocinar a preservação e a expansão dos espaços de circulação da produção cultural.

“Está sendo um grande prazer trabalhar com o pessoal, a gente vem desenvolvendo bastante a parte musical, de percepção, coordenação motora, socialização com os alunos, é muito gratificante ver a evolução deles, é muito legal ver o interesse que eles têm pela música e o valor que eles dão”, diz o professor de música do IRCT, Gustavo Paulucci.

1ª Apresentação do coral Visão do Coração