SOBRIEDADE JÁ

O QUE JESUS FARIA SE ESTIVESSE NO SEU LUGAR?

O que Jesus faria se estivesse em meu lugar?

Gente, essa é uma pergunta que te ajudaria muito, em momentos de dúvidas, de incertezas.

Sei que fica difícil fazer essa pergunta, porque não é sempre que queremos fazer como Jesus faria, queremos fazer do nosso jeito.

Me desculpa, mas para o cristão, isso é desobediência, e a evidência de que a palavra te transformou, a evidência de que a graça operou mesmo em você, de que você é um cristão de verdade, é a coragem de obedecer.

Mas é incompatível um cristão desobediente, a fé é a causa, a obediência a consequência.

Fazer o que Jesus faria é obedecer, e o Padre Zezinho resumiu numa música a consequência dessa obediência, ele compôs assim: “Amar como Jesus amou, sonhar, viver, sentir, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.”

PARE, OLHE, ESCUTE

Tem coisas que ficam gravadas com a gente mesmo né?

Me lembro que quando era criança, ia com meu pai para sítio, e a gente passava sobre uma linha de trem, e uma placa nesse cruzamento me intrigava, lá estava escrito: “Pare, olhe, escute.”

Três sugestões de prudência, que talvez tenham salvado vidas por lá.

É bem provável que se não tivesse a placa, a maioria pararia sim, afinal o que vem do lado de lá é enorme, é pesado, e o estrago é grande.

Mas eu pensava comigo: não é suficiente parar, e olhar? Por que escutar também?

Mas “nessa longa estrada da vida”, como diz a música, passamos também por muitos cruzamentos de risco, e só parar, e olhar, não é suficiente para se ver o todo, precisa se fazer silencio, escutar.

Então escute mais, escute o que o olhar e os passos mais lentos ainda não conseguiram identificar.

O QUE SAI DE VOCÊ QUANDO TE ESPREMEM?

Se você espreme uma laranja, saí o que? Suco de laranja óbvio, aparece a essência da laranja, a polpa né? Sai ali a essência que estava escondida, atrás da casca.

Ok! Agora, quando a vida te espreme, o que sai de você?

Pois é, de cada um pode sair uma reação diferente, uma essência diferente.

Estou fazendo essa analogia, para você se perguntar: “O que anda saindo de mim quando a vida me espreme, quando a vida me aperta?”

Esse é o momento, que queira ou não, sai o que você tem dentro, o que você também tem por baixo da sua casca.

Sinceramente vejo saindo muita ingratidão, muita reclamação.

Vai uma dica: se encha de gratidão, assim quando a vida te espremer vai ser a chance de sair de dentro de você o sumo da gratidão, tem muita gente por aí com aparência de laranja, mas quando se espreme, só sai suco amargo de limão.

VEM DAR UMA ESPIADINHA. NÃO VOU NÃO…

Começou mais uma edição do reality show mais conhecido do Brasil, garantia de audiência e lucro para a emissora. Sinceramente, para mim o contrassenso começa pelo nome, Big Brother, traduzindo: grande irmão, como grandes irmãos, se a tônica do programa é um excluir o outro, parece que tem até um paredão, que nas práticas militares antigas eram usados para matar inimigos.

Irmãos não se eliminam, irmãos se juntam.

Esse tipo de programa ainda aguça uns dos lados mais sutis da personalidade humana: a curiosidade.

É impressionante como milhões de brasileiros perdem seu tempo com esse tipo de proposta.

São Tomás de Aquino, um estudioso do comportamento humano, dizia que existem dois tipos de curiosos, o que procura por algo inútil, e os que procuram por algo nocivo, penso que esse tipo de programa consegue agradar os dois.

OS INDESEJADOS NO CÉU E NO INFERNO

Você já ouviu né? Ah eu sou católico, mas não praticante.

Pois é, e com o crescimento dos protestantes, já aparece com frequência, os protestantes não praticantes.

Me desculpa, mas o não praticante, me soa como uma indiferença, uma falta de convicção.

Aí me lembrei de um trecho da Divina Comédia de Dante, onde um grupo de almas, são indesejadas tanto no céu como no inferno, não assumiram um lado, sempre estavam do lado da conveniência, quando era conveniente, exaltavam e obedeciam a Deus, quando não, criavam suas próprias leis.

Lógico que tem toda uma fantasia aí, mas é um recado, para os tais não praticantes, assim você não está agradando a nenhum dos lados, já pensou não ter lugar nem no inferno?

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador do INSTITUTO NOVO SINAI, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai