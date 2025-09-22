Coral Unifev se apresenta no espetáculo Sementes de Paz e Esperança

Atividade integrou a programação do Tempo da Criação e reuniu mais de 100 pessoas no Parque da Cultura.
O Coral Unifev participou, na última sexta-feira (19.set), do espetáculo Sementes de Paz e Esperança, realizado no Parque da Cultura, em Votuporanga. O evento integrou a programação do Tempo da Criação, celebrado pela Igreja Católica entre 1º de setembro e 4 de outubro.
Com um repertório de músicas ligadas ao tema, o Coral encantou e emocionou o público, reforçando a mensagem de fé, esperança e cuidado com a vida e com a natureza.
Promovido pela Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Votuporanga, o espetáculo reuniu mais de 100 pessoas e contou com apresentações de vozes, danças, poesia e teatro, transformando a arte em oração, profecia e anúncio de paz.
O Coral Unifev é uma das diversas atividades gratuitas oferecidas à comunidade pela Instituição, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA). Para a coordenadora do NCA, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, que também prestigiou o evento, a participação do grupo reafirma o compromisso da Unifev com a valorização da arte e da cultura em Votuporanga e região.
“É uma alegria ver nossos coralistas levando sensibilidade e emoção a um público tão especial, unindo música e reflexão em um momento de celebração”, destacou.
O coral tem ensaios às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, no estúdio do Laboratório Integrado de Comunicação do câmpus Centro, sob orientação da professora de canto Madja Morais. As inscrições seguem abertas até o final do semestre e podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/coral.