Coral Unifev se apresenta no espetáculo Sementes de Paz e Esperança

Atividade integrou a programação do Tempo da Criação e reuniu mais de 100 pessoas no Parque da Cultura.

O Coral Unifev participou, na última sexta-feira (19.set), do espetáculo Sementes de Paz e Esperança, realizado no Parque da Cultura, em Votuporanga. O evento integrou a programação do Tempo da Criação, celebrado pela Igreja Católica entre 1º de setembro e 4 de outubro.

Com um repertório de músicas ligadas ao tema, o Coral encantou e emocionou o público, reforçando a mensagem de fé, esperança e cuidado com a vida e com a natureza.