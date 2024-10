Caminhão cruza o canteiro central e tomba no sentido contrário na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (22), no trecho de Rubineia/SP. Um homem e uma mulher, que estavam no veículo, ficaram feridos. A pista precisou ser temporariamente interditada.

Um caminhão-baú perdeu o controle, cruzou o canteiro central e tombou no sentido contrário na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) em Rubinéia/SP. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (22.out).

Segundo apurado, o caminhão seguia sentido Santa Fé do Sul/SP – Aparecida do Taboado/MS. As duas faixas na pista tiveram que ser bloqueadas, mas já foram liberadas. Um homem e uma mulher, que estavam no veículo, ficaram feridos.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul. O estado de saúde deles é desconhecido.

