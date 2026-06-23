Encontro de Produtores Rurais do Sebrae-SP integra programação do 2º Encontro de Muladeiros

Evento reunirá produtores, empresários e especialistas em meio à programação da principal feira de muares e asininos do interior paulista.

O Sebrae-SP realiza no próximo dia 10 de julho o Encontro de Produtores Rurais, atividade que integra a programação do 2º Encontro de Muladeiros de Votuporanga. A iniciativa ocorrerá a partir das 8h, no Centro de Eventos Helder Galera, localizado na rodovia Vicinal Ângelo Commar, entre Votuporanga e Parisi.

Voltado a produtores rurais, empresários do agronegócio e profissionais ligados ao setor, o encontro terá palestras com os temas de vendas e comercialização para produtores, nutrição, irrigação e eficiência energética. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online.

“O Encontro de Produtores Rurais é uma oportunidade para que os participantes tenham acesso a conhecimento, ampliem sua rede de contatos e conheçam soluções que podem contribuir para a competitividade de suas propriedades e negócios. Estar presente em um evento que reúne toda a cadeia do setor fortalece ainda mais esse ambiente de desenvolvimento”, disse Evelise Galbe consultora de negócios do Sebrae-SP.

O Encontro de Produtores Rurais faz parte da programação da sexta-feira (10), dentro de um dos principais eventos dedicados aos muares e asininos do Estado de São Paulo. A agenda do dia terá também às 9h com as provas de marcha e morfologia de muares. Na sequência, às 9h30, será aberta a Feira de Negócios Agropecuários, espaço voltado à exposição de produtos, serviços, tecnologias e soluções para o agronegócio.

O Encontro de Muladeiros chega à segunda edição que reúne criadores, competidores, expositores e apaixonados pela cultura dos muares e asininos. O evento acontece entre os dias 8 e 11 de julho e sediará a 4ª etapa da Copa do Brasil de Asininos e a 5ª etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares.

Ao final do Encontro de Produtores Rurais do Sebrae-SP será servido um almoço gratuito aos produtores que participarem da programação de palestras. Além das competições e da feira de negócios, a programação inclui atrações culturais e shows ao vivo.

Encontro de Produtores Rurais