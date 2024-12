Corpo de empresário votuporanguense é resgatado no Rio Turvo 

Jesus Gilberto Serão, de 54 anos, desapareceu nas águas enquanto passava a noite com amigos em um batelão, em Cardoso/SP.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP foi acionado na manhã deste domingo (8.dez) para resgatar o corpo do votuporanguense Jesus Gilberto Serão, de 54 anos, conhecido como “Beto da Náutica”, que se afogou nas águas do Rio Turvo, em Cardoso/SP, durante a madrugada.

De acordo com o apurado, Beto estava pescando com um grupo de amigos. No entanto, enquanto os demais foram dormir, ele permaneceu pescando. Em seguida, logo pela manhã, o grupo notou a ausência dele e iniciou buscas, assim como, acionou o Corpo de Bombeiros. Após uma breve varredura, os mergulhadores encontraram o corpo próximo a um batelão e a uma profundidade aproximada de cinco metros.

As circunstâncias que levaram ao afogamento ainda são desconhecidas.

Beto deixou a esposa Silvanei e os filhos: Monique e Matheus; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 13h, nesta segunda-feira (9), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

