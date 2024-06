Coordenadora de creche é afastada por suspeita de omissão em agressões cometidas por professora contra alunos 

Informação foi divulgada pelo Centro Social Estoril, que administra a creche onde uma professora foi flagrada maltratando os estudantes em São José do Rio Preto/SP.

A coordenadora da “Creche Irmã Julieta” foi afastada das funções após divulgação de imagens que mostram uma professora maltratando as crianças. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (24.jun), pelo Centro Social Estoril. A suspeita é que a coordenadora sabia das agressões e não comunicou as autoridades em São José do Rio Preto/SP.

A anúncio foi feito pela equipe administrativa do centro social logo após uma reunião de pais que terminou em agressão na segunda-feira. O presidente da entidade, Manoel Neves, foi atingido por um dos pais de alunos que estava revoltado com os maus-tratos. Ele teve ferimentos leves e sangramento no nariz.

O objetivo da reunião era informar os pais sobre as medidas que tinham sido tomadas após a constatação que uma das professoras estaria maltratando as crianças durante as aulas.

Entre os assuntos estava a demissão da profissional, que ocorreu na sexta-feira (21). Ela está sendo investigada pelo Conselho Tutelar, Polícia Civil e Secretaria Municipal de Educação.

A professora trabalhou por seis anos na instituição de ensino, que começou a ser monitorada com câmeras há 4 anos.

A suspeita é que a coordenadora tinha conhecimento da situação, não tomou nenhuma medida para cessar o problema e não teria repassado a informação para as autoridades competentes. As imagens chegaram ao conhecimento dos pais que, revoltados, registraram boletins de ocorrência.

Em uma delas, registrada no dia 4 de junho, é possível ver o momento que a profissional abre a porta da sala de aula e joga um dos meninos no chão.

Em outra, dessa vez gravada em 11 de junho, ela pega uma menina pelo braço e arremessa em um dos colchões durante o momento da soneca dos estudantes.

À TV TEM também teve acesso a outra imagem que mostra outra menina de três anos sendo puxada pelo braço pela mesma professora. Segundo a mãe, o fato ocorreu no dia 14 de junho.

Em nota o Centro Social Estoril informou que a unidade está apurando o caso para tomar as providências cabíveis. A reportagem tenta contato com a professora e coordenadora em questão.

*Com informações do g1