Emerson Pereira pede maior divulgação do Programa Dignidade Menstrual 

O vereador Emerson Pereira (PSD) enfatizou durante a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (24.jun), à necessidade de uma maior divulgação do Programa Dignidade Menstrual no município. A iniciativa do Governo Federal visa proporcionar acesso gratuito a absorventes higiênicos para todas as pessoas que necessitam.

Segundo o parlamentar, a falta de informação tem impedido muitas mulheres de usufruírem do benefício. Para ampliar a divulgação, Emerson Pereira pretende articular uma reunião com o Fundo Social de Solidariedade e as secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde. O objetivo é que cada equipe informe seu público sobre o programa e incentive a adesão.

“A adesão em Votuporanga tem sido baixa por falta de informação. Para muitos, pode não ter relevância, mas para famílias em vulnerabilidade social e extrema pobreza com adolescentes, já é uma ajuda significativa. Peço que baixem o aplicativo Meu SUS Digital e verifiquem se têm direito”, afirmou Emerson Pereira.

Quem tem direito?

Têm direito ao benefício mulheres com idade entre 10 e 49 anos inscritas no CadÚnico com renda mensal de até R$ 218, estudantes de baixa renda da rede pública e aquelas em situação de rua. Para retirar os absorventes gratuitos, as interessadas devem procurar uma farmácia credenciada e apresentar a autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, CPF ou documento de identidade com foto.

Essa iniciativa busca garantir que a falta de absorventes higiênicos não seja um obstáculo para a saúde e dignidade das mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.