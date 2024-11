Coordenador da Unifev recebe menção honrosa na Câmara Municipal de Rio Preto

Valter Brighetti foi um dos selecionados pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região para receber homenagem do vereador Renato Pupo.

O coordenador do curso de Educação Física da Unifev, o Prof. Me. Valter Brighetti, foi homenageado pelo Dia do Profissional de Educação Física, por indicação do vereador Renato Pupo e apoio do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CRF4/SP). O tributo aconteceu no último dia 12 na Câmara Municipal de Rio Preto.

A homenagem destaca a importância do profissional de educação física no cenário de atuação e a mudança que ele faz para a sociedade, trazendo saúde, qualidade de vida, socialização. É uma forma de enaltecer os profissionais que estão fazendo a diferença no mercado hoje, e, com isso, inspirar outros que possam também buscar esse caminho. Brighetti recebeu a honraria ao lado dos educadores físicos Marcelo Jamil Hunai e Rubens Pinheiro Filho. No seu discurso de agradecimento, o coordenador disse que “educação física é movimento, é dinâmica, é o que transforma crianças, adolescentes, adultos e idosos. Esse movimento não é qualquer movimento, é um movimento estudado, preparado, criativo, transformador. Com o movimento uma pessoa, não importa de que idade, vai formando um acervo desde sua educação psicomotora, do seu avanço no sentido da cognição, da capacidade longitudinal, e qualifica a saúde, fazendo diferença na sua vida”, afirma o coordenador. “A Unifev sente-se duplamente feliz e satisfeita com a homenagem recebida pelo coordenador Valter Brighetti, primeiro porque tal agraciamento é justo e merecido e, segundo, pelo fato de ele pertencer ao nosso quadro de docentes. Estendemos nossos parabéns ao professor por esse reconhecimento de um trabalho exemplar”, finalizou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

