3ª edição do TEDxJardimdosSeixas aborda “Educação 4.0” no Senac de São José do Rio Preto

No próximo dia 19 de novembro, o TEDxJardimdosSeixas retorna para sua terceira edição com o tema central “Educação 4.0”, um dos tópicos mais relevantes e atuais no cenário global. O evento, que acontecerá no Senac São José do Rio Preto, reunirá grandes nomes da educação, inovação e inclusão social para explorar como a tecnologia, a sustentabilidade e a inovação estão transformando a forma de ensinar e aprender.

A Educação 4.0 é uma resposta direta às exigências da Quarta Revolução Industrial, onde a tecnologia ocupa um papel central em todos os aspectos da sociedade. Com o avanço de ferramentas como a inteligência artificial, automação, internet das coisas (IoT) e realidade aumentada, a educação passa a desempenhar um papel ainda mais crítico na preparação das novas gerações para um futuro dinâmico e incerto. A Educação 4.0 promove um ensino mais conectado, colaborativo e centrado no aluno, permitindo que ele desenvolva não só habilidades técnicas, mas também competências humanas, como pensamento crítico, criatividade e responsabilidade social.

O TEDxJardimdosSeixas abordará como essa nova forma de educação pode preparar melhor indivíduos e sociedades para enfrentar os desafios do futuro, além de estimular a criação de soluções inovadoras que considerem a sustentabilidade e o impacto social.

Entre os speakers confirmados, estão especialistas que trarão perspectivas valiosas sobre o tema:

Carolina Campos : Professora, advogada e palestrante internacional, com mestrado em Políticas Públicas, trazendo uma visão sobre como as políticas educacionais podem apoiar a transformação digital na educação.

: Professora, advogada e palestrante internacional, com mestrado em Políticas Públicas, trazendo uma visão sobre como as políticas educacionais podem apoiar a transformação digital na educação. Yuri Utida : Empresário na área da educação, com experiência em soluções inovadoras para o ensino, discutindo como o empreendedorismo pode impulsionar a Educação 4.0.

: Empresário na área da educação, com experiência em soluções inovadoras para o ensino, discutindo como o empreendedorismo pode impulsionar a Educação 4.0. Dr. Eduardo Silva : Neurocirurgião e professor de neurociência, falando sobre a relação entre o cérebro humano e o aprendizado em alta performance no contexto da Educação 4.0.

: Neurocirurgião e professor de neurociência, falando sobre a relação entre o cérebro humano e o aprendizado em alta performance no contexto da Educação 4.0. Ana Carolina Verdi Braga : Sócia-fundadora do Cegente e Diretora da ACIRP, com foco em como a liderança e a gestão podem evoluir junto à inovação educacional.

: Sócia-fundadora do Cegente e Diretora da ACIRP, com foco em como a liderança e a gestão podem evoluir junto à inovação educacional. Dr. Bruno Santos : Especialista em estética dental e reabilitação oral, trazendo insights sobre o papel da tecnologia na educação e na prática profissional.

: Especialista em estética dental e reabilitação oral, trazendo insights sobre o papel da tecnologia na educação e na prática profissional. Paulo Set : Pesquisador e educador especializado em inovação bioinspirada, abordando como a natureza pode influenciar práticas educacionais inovadoras e sustentáveis.

: Pesquisador e educador especializado em inovação bioinspirada, abordando como a natureza pode influenciar práticas educacionais inovadoras e sustentáveis. Marcos Scandelai : Empresário e Presidente do LIDE Noroeste Paulista, discutindo a intersecção entre negócios e educação no mundo digital.

: Empresário e Presidente do LIDE Noroeste Paulista, discutindo a intersecção entre negócios e educação no mundo digital. Andreza Maia : Executiva e mentora de carreira, especialista em diversidade e inclusão social, trazendo uma visão sobre como a Educação 4.0 pode promover a equidade.

: Executiva e mentora de carreira, especialista em diversidade e inclusão social, trazendo uma visão sobre como a Educação 4.0 pode promover a equidade. Aline Castro : Cientista e professora, destacando o papel da ciência e da tecnologia no futuro da educação.

: Cientista e professora, destacando o papel da ciência e da tecnologia no futuro da educação. Vitor Martins : Mulher trans negra nordestina, palestrante e consultora, discutindo inclusão e diversidade dentro das novas estruturas educacionais.

: Mulher trans negra nordestina, palestrante e consultora, discutindo inclusão e diversidade dentro das novas estruturas educacionais. Ricardo Gomes : Educador e sócio-fundador da Clarear.org, focando em como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a educação.

: Educador e sócio-fundador da Clarear.org, focando em como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a educação. Roberta Nascimento: Jovem moradora da Favela Marte e integrante do programa Nação Valquírias, com apenas 14 anos, Roberta trará uma perspectiva única sobre os sonhos e desafios de sua geração na busca por uma educação transformadora.

Com o tema Educação 4.0, o TEDxJardimdosSeixas busca não apenas discutir o futuro da educação, mas também gerar reflexões sobre como ela pode ser um agente fundamental na criação de uma sociedade mais inovadora, sustentável e inclusiva. O evento promete ser um ponto de encontro para aqueles que acreditam no poder da educação para transformar realidades e preparar as futuras gerações para um mundo cada vez mais digital e conectado.

