Palmeiras pode ter estreia de trio contra o Botafogo; Ríos é desfalque 

Volante é liberado pelo Verdão para ir a Colômbia e não jogará na quarta-feira.

O Palmeiras deu mais um passo na preparação para o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O time treinou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, e pode ter três reforços para o duelo.

O trio de reforços – Felipe Anderson, Giay e Mauricio – já foram apresentados e aguardam a regularização no BID para estrearem. Eles têm treinado desde o começo do mês e ficam na expectativa.

A baixa fica por conta de Richard Ríos. Após o vice-campeonato da Copa América com a Colômbia, o volante foi liberado pelo Palmeiras para ficar uns dias com a família em seu país e é aguardado para retornar no sábado.

A função de Ríos, inclusive, está desfalcada com a lesão de Zé Rafael. O jogador iniciou a transição física no último domingo, mas ainda não estará disponível para encarar o Botafogo. Gabriel Menino é quem assumiu a posição.

Além de Zé Rafael, Murilo também está em transição física após lesão e não joga na quarta. Lázaro e Bruno Rodrigues seguem suas recuperações.

Desta maneira, um provável Palmeiras para encarar o Botafogo tem: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.

Com 33 pontos, o Verdão está empatado com o Botafogo e só não ocupa a liderança neste momento pelos gols pró (27 a 25). Desta maneira, quem vencer na quarta-feira se isola na ponta do Brasileirão.

*Com informações do ge