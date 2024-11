Acidente em rodovia da região deixa um morto e sete feridos 

Colisão entre três veículos no trecho entre Cajobi e Monte Azul Paulista da Rodovia Armando de Salles Oliveira ocorreu sob chuva; vítima morreu presa nas ferragens.

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (3.nov), na Rodovia Armando de Salles Oliveira, entre os acessos a Cajobi/SP e Monte Azul Paulista/SP, resultou na morte de um homem e deixou outras sete pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 20h50, três veículos se envolveram na colisão, e uma das vítimas, identificada como Rian Araújo, morador de Monte Azul, que trafegava com o veículo VW/Parati, ano 1997, branco, pela citada rodovia, quando na altura do KM 426+100 metros, por motivos a serem esclarecidos, ele invadiu a pista contrária atingindo outros três veículos.

O jovem motorista foi a óbito no local, sendo acionadas as equipes socorristas, que atenderam cinco pessoas com ferimentos leves e que foram levadas para o Pronto Atendimento de Cajobi, não sendo informadas as suas qualificações.

Os demais veículos envolvidos no acidente foram um Hyundai/HB20, cor cinza, ano 2018, dirigido pelo motorista B.M.P., 39 anos, um veículo Fiat/Toro, cor cinza, ano 2024, dirigido pelo F.F.P.S., 40 anos e um veículo Toyota/Etios, branco, ano 2017, conduzido pela vítima B.S.P., mulher 26 anos.

Segundo as autoridades, chovia na região no momento do acidente, e as condições climáticas podem ter contribuído para a ocorrência.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3