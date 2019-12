CAV anuncia atacante Kaique Vergílio

Revelado pelo Corinthians, jogador é o sétimo reforço do CAV para temporada 2020.

Kaique Vergílio é o novo reforço do Votuporanguense para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O atacante estava no Água Santa e foi revelado pelas categorias de base do Corinthians. Ele é o sétimo reforço para a próxima temporada.

Com 23 anos, Kaique passou por todas as categorias de base do Corinthians, do sub-11 ao sub-20. Depois, passou duas temporadas no Japão pelo Thespa Kusatsu e voltou ao Brasil para jogar no sub-23 do Santos. Foi para o Paranavaí e depois para o São Caetano. Em 2019 jogou pelo Água Santa, fez dez partidas e nenhum gol.

O CAV disputa com outras 15 equipes, a partir de 22 de janeiro, duas vagas à elite do estadual. O Votuporanguense estreia contra o Juventus, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. CLIQUE AQUI e confira a tabela completa da Série A2 em 2020.

Confira abaixo o elenco do CAV:

Goleiros: Edson Kolln, Talles, e Kevin

Zagueiros: Lula, Eduardo Moura, Matheus Carrasco, Vinicius Del`Amore e Júnior Goiano

Laterais: Genilson, Danilo Belão e Patric Calmon

Volantes: Jean Henrique, Reinaldo Dutra, Vitor Braga e Pedro Santos

Meias: Everton Andrade, Ricardinho, Cleiton e Juan Becerra

Atacantes: Léo Santos, Danilo Oliveira, Alvinho, Eduardo Souza e Kaique Vergilio