Confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência em Votuporanga 

Serviços de urgência e emergência mantêm atendimento 24h, enquanto repartições públicas e o comércio estarão fechados na segunda-feira (7).

Em razão do feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7.set), órgãos públicos, postos de atendimento, unidades de saúde e algumas opções de lazer em Votuporanga/SP funcionarão em horários especiais.

Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Serviços da Saev Ambiental: coleta de lixo comum e seletivo no feriado

Plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 19h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado para reforma;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas não será realizado;

Coleta de lixo normal (orgânico) diurna será realizada normalmente, coleta noturna será adiantada para às 15h;

Coleta seletiva de lixo não será realizada

Bancos

Os bancos também não abrirão na segunda-feira (7). O mesmo acontece com as lotéricas e demais correspondentes bancários. Recomenda-se o uso dos meios digitais.

Comércio

O comércio, por sua vez, também estará fechado no feriado nacional, com exceção dos supermercados, que atenderão em horário especial.

Orientações para quem vai pegar a estrada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva no veículo, verificando pneus, freios, iluminação e limpadores do para-brisa antes da viagem.

Outras recomendações são: