Confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência em Votuporanga 

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Confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência em Votuporanga – Foto: Reprodução

Serviços de urgência e emergência mantêm atendimento 24h, enquanto repartições públicas e o comércio estarão fechados na segunda-feira (7).

Em razão do feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7.set), órgãos públicos, postos de atendimento, unidades de saúde e algumas opções de lazer em Votuporanga/SP funcionarão em horários especiais.

Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

Serviços da Saev Ambiental: coleta de lixo comum e seletivo no feriado

  • Plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
  • Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 19h;
  • Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
  • Bosque Municipal: fechado para reforma;
  • Horto Florestal: fechado;
  • Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
  • Serviço de varrição de ruas não será realizado;
  • Coleta de lixo normal (orgânico) diurna será realizada normalmente, coleta noturna será adiantada para às 15h;
  • Coleta seletiva de lixo não será realizada

Bancos

Os bancos também não abrirão na segunda-feira (7). O mesmo acontece com as lotéricas e demais correspondentes bancários. Recomenda-se o uso dos meios digitais. 

Comércio  

O comércio, por sua vez, também estará fechado no feriado nacional, com exceção dos supermercados, que atenderão em horário especial.

Orientações para quem vai pegar a estrada 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva no veículo, verificando pneus, freios, iluminação e limpadores do para-brisa antes da viagem. 

Outras recomendações são: 

  • utilizar o cinto de segurança em todos os assentos;
  • transportar crianças nos dispositivos de retenção adequados;
  • não utilizar o celular enquanto dirige;
  • realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança;
  • planejar os horários de saída para evitar períodos de maior movimento;
  • não dirigir após consumir bebida alcoólica. 

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