Confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência em Votuporanga 

Serviços de urgência e emergência mantêm atendimento 24h, enquanto repartições públicas e o comércio estarão fechados na segunda-feira (7).
Em razão do feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7.set), órgãos públicos, postos de atendimento, unidades de saúde e algumas opções de lazer em Votuporanga/SP funcionarão em horários especiais.
Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Serviços da Saev Ambiental: coleta de lixo comum e seletivo no feriado
- Plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;
- Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 19h;
- Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;
- Bosque Municipal: fechado para reforma;
- Horto Florestal: fechado;
- Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;
- Serviço de varrição de ruas não será realizado;
- Coleta de lixo normal (orgânico) diurna será realizada normalmente, coleta noturna será adiantada para às 15h;
- Coleta seletiva de lixo não será realizada
Bancos
Os bancos também não abrirão na segunda-feira (7). O mesmo acontece com as lotéricas e demais correspondentes bancários. Recomenda-se o uso dos meios digitais.
Comércio
O comércio, por sua vez, também estará fechado no feriado nacional, com exceção dos supermercados, que atenderão em horário especial.
Orientações para quem vai pegar a estrada
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva no veículo, verificando pneus, freios, iluminação e limpadores do para-brisa antes da viagem.
Outras recomendações são:
- utilizar o cinto de segurança em todos os assentos;
- transportar crianças nos dispositivos de retenção adequados;
- não utilizar o celular enquanto dirige;
- realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança;
- planejar os horários de saída para evitar períodos de maior movimento;
- não dirigir após consumir bebida alcoólica.