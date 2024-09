Veja os últimos passos de Gusttavo Lima antes de ter prisão decretada

Saiba o que o cantor estava fazendo antes de saber sobre o decreto e também onde ele está nesse momento.

Gusttavo Lima teve sua prisão decretada nesta segunda-feira (23.set). A prisão se deu em virtude da Operação Integration, pela qual inclusive, a advogada Deolane Bezerra foi presa nas últimas semanas. A investigação tem como objetivo analisar esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Antes de ter prisão decretada, Gusttavo Lima realizou um show no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, na madrugada de domingo (22). Após o show, o cantor fez uma publicação agradecendo o público em seu Instagram.

No domingo (22), Gusttavo Lima desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para a cidade do Rock. Gusttavo foi ao Rock In Rio apenas para curtir os shows, mas não se apresentou. O cantor publicou fotos e vídeos de seu dia em seu Instagram.

Segundo o jornalista Leo Dias, Gusttavo Lima saiu do Rock In Rio e embarcou direto para Miami acompanhado de sua mulher e seus dois filhos. O cantor confirmou ao jornalista que está neste momento em sua casa nos Estados Unidos.

*Com informações do sbt

