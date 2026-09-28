Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito reúne especialistas e população em Votuporanga 

Encontro promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em parceria com o Conseg integrou a programação da Semana Nacional do Trânsito.

Educação para o trânsito, mobilidade urbana e inteligência emocional estiveram entre os temas da 2ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito, realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), na última quinta-feira (24.set). O encontro reuniu especialistas, representantes das forças de segurança e moradores no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga para discutir prevenção de acidentes e práticas voltadas a um trânsito mais seguro.

Integrando a programação da Semana Nacional do Trânsito, a conferência contou com sete palestras ministradas por profissionais da área. Os conteúdos abordaram educação para o trânsito, soluções de mobilidade urbana e o papel da inteligência emocional na prevenção de acidentes.

Representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também participaram da programação, que proporcionou um espaço de troca de conhecimentos entre profissionais, autoridades e comunidade.

“Segurança no trânsito não se constrói apenas com fiscalização ou com ações pontuais. Precisamos trabalhar continuamente a educação, a conscientização e o comportamento de quem circula pelas ruas, porque cada escolha no trânsito pode fazer a diferença. A conferência amplia esse diálogo e reúne diferentes setores da sociedade para buscar caminhos que contribuam efetivamente para a preservação de vidas”, destacou a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva.