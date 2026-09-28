Ancelotti faz sete mudanças e coloca Raphinha como centroavante 

Brasil terá mudança também de esquema e é montada no 4-3-3 para amistoso desta terça-feira, às 7h (de Brasília), diante da Austrália, em Brisbane.
Carlo Ancelotti repetiu a escalação no treino e deu indícios fortes de que o Brasil terá mesmo sete novidades no reencontro com a Austrália em relação ao time do empate da última sexta-feira. Raphinha de centroavante e o esquema 4-3-3 são outras mudanças relevantes.
O treinador italiano escalou o time titular com Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. A comissão comandou um trabalho coletivo no Ballymore Stadium com foco em pressão alta em boa parte do tempo.
O time reserva foi escalado no 3-5-2 com Hugo, Vitor Reias, Marquinhos e Arthur Dias; Matheuzinho, Estevão, Andrey Santos, Douglas Luiz e Douglas Santos; Samuel Lino e Endrick. Já Martinelli, Bidon e Pedro ficaram fora para rodízio.
Brasil e Austrália se enfrentam nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), no Estádio de Brisbane, após o empate por 1 a 1 na última sexta, em Townsville. Na próxima quinta, a delegação segue para Calcutá, onde encara a Índia, dia 3 de outubro.