Condenado por estupro de vulnerável é preso em Fernandópolis 

O homem, condenado a 47 anos, 7 meses e 10 dias de prisão, foi localizado pela Polícia Militar no bairro Jardim Paulista.

Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso pela polícia na tarde desta quinta-feira (1º.out), no bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis/SP.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo foi condenado por crimes envolvendo abuso sexual de pessoa vulnerável, prática de ato sexual na presença de criança ou adolescente e constrangimento relacionado a processo judicial. A pena estabelecida é de 47 anos, 7 meses e 10 dias de prisão.

Segundo o apurado, durante patrulhamento os PMs localizaram o indivíduo que constava como procurado pela Justiça. Durante a ocorrência, também foi realizada uma consulta junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontou a suspensão dos direitos políticos do condenado desde 2006.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Fernandópolis, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.