PRF apreende 184 ampolas de tirzepatida sem documentação na BR-153 

Produtos comprados no Paraguai estavam em uma mochila, sem refrigeração; abordagem ocorreu no pedágio de José Bonifácio/SP e caso será encaminhado à Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 184 ampolas de tirzepatida durante uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (2.out), no km 99 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na praça de pedágio de José Bonifácio/SP.

Os produtos estavam acondicionados em 46 caixas, com quatro ampolas em cada embalagem. Um casal que seguia de Foz do Iguaçu/PR para Caldas Novas/GO transportava o material.

Segundo as informações da ocorrência, a mulher declarou que as caixas haviam sido compradas por R$ 600 cada em uma farmácia no Paraguai e estavam sem documentação.

Ela informou ainda que os produtos permaneciam refrigerados no estabelecimento onde foram adquiridos. Durante a viagem pelo Brasil, porém, estavam guardados em uma mochila sem refrigeração.

A mulher também declarou que revendia cada ampola por R$ 200.

As 184 unidades foram apreendidas e seriam encaminhadas à Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, que deverá apurar a origem dos produtos e as circunstâncias da entrada e do transporte no país.

A Anvisa tem adotado medidas contra produtos à base de tirzepatida sem registro sanitário, incluindo determinações de apreensão e proibições de importação e comercialização de determinados produtos irregulares. Isso não significa, porém, uma proibição geral da tirzepatida como princípio ativo.