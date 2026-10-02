Ancelotti observa time com Pedro na vaga de Raphinha e mais sete mudanças 

Treinador testa atacante do Flamengo em treinamento em Calcutá para pegar a Índia. Arthur Dias e Pedro Morisco são as outras duas principais novidades em atividade nesta sexta-feira.

Pedro é a principal novidade na escalação da Seleção para enfrentar a Índia. O atacante do Flamengo começou o treinamento desta sexta-feira, em Calcutá entre os titulares e é o favorito para começar o amistoso de sábado no lugar de Raphinha.

Carlo Ancelotti iniciou a atividade com oito mudanças em relação ao time titular da vitória por 4 a 2 diante da Austrália, na última terça-feira, em Brisbane. Arthur Dias, do Athletico-PR, e Pedro Morisco, do Coritiba, são outros jovens que devem começar uma partida pela Seleção pela primeira vez.

O time titular no início da atividade tinha Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Júnior.

Bruno Guimarães, titular nos dois primeiros jogos, começa no banco desta vez. O volante do Arsenal tem feito controle de carga durante as atividades para evitar riscos. O treinador também observou Endrick no lugar de Pedro por alguns minutos.

Carlo Ancelotti vai confirmar para os jogadores somente na preleção o time titular, horas antes da partida, mas a tendência é de que o time que iniciou o treinamento seja mantido. Com a entrada de Morisco, a Seleção utilizará todos os 26 jogadores que foram convocados para esta Super Data FIFA.

Brasil e Índia se enfrentam neste sábado, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium. Será a primeira partida entre as duas seleções na história.