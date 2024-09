Chute forte, velocidade e transição: como William Gomes ganha espaço no ataque do São Paulo 

Atacante marcou, no domingo, o seu segundo gol em oito jogos pelo profissional do São Paulo.

William Gomes, aos poucos, vai conquistando mais espaço no elenco do São Paulo. Aos 18 anos, ele foi titular pela terceira vez com a camisa do Tricolor e, assim como havia feito contra o Vitória, marcou um belo gol de perna esquerda. Foi o segundo dele em apenas oito jogos no profissional.

“Fico muito feliz por mais um gol, e um gol trabalhado. Eu, Erick e André treinamos muito essa movimentação no treino. Feliz por mais um, é seguir trabalhando, espero fazer mais”, disse ele, no Mineirão, depois da vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro.

Canhoto, o jogador já havia marcado um golaço contra o Vitória, no Morumbis, em 25 de agosto. Desta vez, diante de um goleiro como Cássio, marcou duas vezes, mas teve o primeiro anulado por detalhe, já que o VAR teve de traçar as linhas para concluir que ele estava em posição irregular no lance.

Cria de Cotia, William teve recentemente o seu contrato renovado com o Tricolor. O novo vínculo agora é válido dezembro de 2028, o mais longevo do atual elenco tricolor. Com muita velocidade e boa transição, o jogador levou bastante dificuldade para a linha defensiva do Cruzeiro em Minas.

“Mais que falar do sistema tático, é ocupar espaços, que nestes espaços os jogadores usem suas maiores virtudes. William hoje atacou pelo interno, e isso surpreendeu muito os zagueiros. Tem menos a ver com a tática, com cinco, com três, é colocar os jogadores onde aproveitem suas virtudes”, explicou o técnico Luis Zubeldía ao falar sobre a escolha pelo 3-4-3, dando liberdade a William.

Com William Gomes em bom momento, o São Paulo pode ganhar mais uma opção para a reta final da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tenta avançar no mata-mata da Conmebol Libertadores.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos, a equipe são-paulina abre disputa com o Botafogo por uma vaga na semifinal do torneio sul-americano – a volta será no Morumbis, no dia 25.

No Brasileirão, o São Paulo ocupa neste momento a quinta posição com 44 pontos, nove atrás do líder Botafogo.

*Com informações do ge

