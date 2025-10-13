Concessionária recebe 56 multas em 5 anos por incêndios às margens de linha férrea 

Segundo a Polícia Ambiental, não há uma lei que determine a obrigatoriedade de aceiros ferroviários, mas sua criação e manutenção é exigida. Autuações foram na região de São José do Rio Preto/SP.

A concessionária Rumo recebeu 56 multas em cinco anos por incêndios às margens da linha férrea na região de São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Ambiental, no Brasil, não há uma lei que determine a obrigatoriedade de aceiros ferroviários, mas sua criação e manutenção ao longo da malha é exigida por órgão ambiental.

A Polícia Ambiental informou que, nos últimos cinco anos, foram 13 ocorrências que resultaram em 56 multas, totalizando R$ 6,5 milhões. Durante esse período, 2.151 hectares foram atingidos pelos incêndios.

Os aceiros são uma medida de segurança e prevenção a incêndios, pois criam barreiras naturais para evitar que as chamas se alastrem. A administradora da linha férrea tem a responsabilidade de fazer a manutenção nesses locais.

No primeiro fim de semana de outubro, um incêndio próximo à linha férrea foi registrado em Bálsamo/SP. Segundo a Polícia Ambiental, a suspeita é de que o fogo tenha começado por uma faísca, em um ponto onde trabalhadores da Rumo faziam o serviço de manutenção nos trilhos. As chamas se espalharam devido às condições climáticas e consumiram uma área de 180 hectares com vegetação e cana-de-açúcar.

Até o fechamento desta reportagem, a concessionária não havia comentado o caso.

