Comunidade “Irmãos de Emaús” inaugura alojamento

Com a presença do deputado Carlos Eduardo Pignatari e do prefeito Jorge Seba, foi inaugurada na manhã do último dia 29, mais um alojamento no serviço social da Casa de Passagem para servir de atendimento às pessoas em situação de rua.

A obra, um quarto com 3 beliches, amplo banheiro e cozinha, foi fruto de emenda parlamentar do deputado Carlão (R$100 mil) e ainda contou com uma verba de R$60 mil viabilizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do prefeito Jorge Seba e da secretaria de Recursos Humanos.

Na inauguração foram anotadas as presenças do vereador Juraci Silva, da atual secretária de recursos humanos, Karoline Bianconi, do diretor regional do CDHU, Osvaldo Carvalho, além de diretores da entidade e convidados.

O presidente da entidade Florindo Aparecido Sebastião, em seu pronunciamento, agradeceu ao deputado Carlão e ao prefeito Jorge Seba pelo empenho em conseguir o montante que trouxe ao local mais conforto a seus assistidos.

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) foi fundada em 22 de abril de 1997, por membros da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga, liderados pelo Padre Edemur José Alves (In-memória). Sua sede (própria) fica em amplo espaço na Zona Norte da cidade.

A entidade possui aproximadamente 55 leitos para acolhimento a homens por tempo indeterminado com sistema de abrigamento, entre eles, vagas como Casa de passagem, vagas disponíveis ao público migratório para pernoite e às mulheres por curta temporada.

Aqueles que permanecem na Casa Abrigo prestam atividades laborterápicas em horticultura, participação de suma importância destes usuários, visto que é a forma direta de contribuir com a manutenção da Entidade por meio de comercialização, além do consumo próprio. Eles também contribuem com tarefas auxiliares em jardinagem, limpeza e cozinha.