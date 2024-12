Faleceu neste domingo, 1º de dezembro, aos 93 anos, a Sra. Nair Alves Pigioni. Professora aposentada lecionou na Escola Enny do Bairro Pozzobon. Ela deixou o marido o Sr. Luiz Pigioni, os filhos Sueli, casada com Luiz Carlos; Sisto, casado com Marta e Luiz Veríssimo, casado com Nilva, além de netos, bisnetos, familiares e um vasto círculo de amizades. Seu sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (2) no Cemitério Municipal de Votuporanga