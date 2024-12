Como planejar um 2025 de sucesso na gestão de pessoas com o apoio do Sebrae-SP 

Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP, deu dicas de como planejar a gestão de forma eficiente.

Com a chegada de um novo ano, empresas de todos os portes começam a traçar metas e estratégias para alcançar resultados mais expressivos. Entre os desafios que ganham destaque, a gestão de pessoas é apontada como peça-chave para o crescimento de qualquer negócio. Nesse contexto, o Sebrae-SP é uma das principais referências em capacitação e suporte para empresários que desejam aprimorar a liderança e a motivação de suas equipes.

Segundo Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP em Votuporanga, uma gestão de pessoas eficiente vai além de contratar e manter talentos. “Gestão de pessoas é criar um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sinta valorizado, engajado e alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. É uma área que precisa estar no radar dos empresários que buscam inovação e produtividade em 2025”, afirmou.

Um dos principais serviços oferecidos pelo Sebrae-SP é a capacitação voltada para lideranças. Por meio de cursos, workshops e consultorias, a instituição ajuda empresários a desenvolverem habilidades em comunicação, resolução de conflitos, avaliação de desempenho e promoção de ambientes colaborativos.

Para 2025, o Sebrae-SP tem o Lidere que foi desenvolvido para ajudar os clientes a se tornarem líderes excepcionais, para potencializar as suas equipes. Com ferramentas eficazes e técnicas comprovadas, terá 32 horas de curso: 16h no Workshop Autoliderança mais 16h no Workshop Liderança para Resultados, além de quatro horas de coaching individual.

Eliana orienta que a gestão de pessoas seja integrada ao planejamento estratégico da empresa. Isso inclui definir metas claras para o desempenho das equipes, alinhar expectativas e estabelecer mecanismos de feedback contínuo.

“Uma dica prática é realizar reuniões trimestrais para alinhar as expectativas e avaliar o progresso. Criar um ciclo de comunicação aberta aumenta a confiança e o comprometimento dos colaboradores”, recomendou.

Empresários interessados em aprimorar a gestão de pessoas podem acessar os programas e consultorias do Sebrae-SP tanto presencialmente quanto em plataformas online. As soluções são personalizadas para atender desde microempreendedores individuais até grandes gestores.

Mais informações sobre os programas do Sebrae-SP podem ser obtidas no site sebraesp.com.br ou no escritório regional em Votuporanga, localizado na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5.137, ou pelo telefone (17) 3405-9460.

