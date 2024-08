Comércio de Votuporanga abre sexta e sábado em horário especial 

Campanha do Dia dos Pais sorteará mais de R$ 35 mil em prêmios.

Neste domingo (11.ago) é comemorado o Dia dos Pais e, para colaborar com a busca pelos presentes, a Associação Comercial de Votuporanga informa sobre a abertura das lojas em horário especial: nesta sexta-feira até as 20h e no sábado até 18h; quinta é feriado do aniversário da cidade.

O setor também apresenta como incentivo o sorteio de mais de R$ 35 mil em prêmios na ação da ACV e a Flash Net Brasil com parceiros. Quem comprar nas lojas participantes da campanha recebe os cupons para concorrer a uma moto Honda Bros 0km ano e modelo 24 no valor de R$ 23 mil; a cinco vales-compras de R$ 1 mil e a cinco planos de internet de 350GB com todos os equipamentos inclusos por 12 meses no valor de R$ 1.200,00 cada. Os 11 comerciários que fizerem as vendas campeãs receberão R$ 200 em vales-compras.

O sorteio será no dia 14 de agosto, às 9h, na praça da Concha Acústica e a entrega será no dia 21 de agosto, às 9h na Flash Net Brasil (Rua Pernambuco, 4074).

O regulamento da promoção está disponível no site acv.net.br/pais2024